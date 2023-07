Doppio colpo Inter: portiere e bomber per 55 milioni

Il club nerazzurro chiamato a reinvestire sul mercato la maxi somma incassata dalla cessione di André Onana

I sacrifici realizzati dall’Inter in uscita anche in questa sessione di mercato, dovranno portare a Simone Inzaghi delle alternative di primo livello. Dopo la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr per 18 milioni di euro, il club nerazzurro ha definito anche l’addio di André Onana verso il Manchester United per circa 55 milioni.

Una plusvalenza impressionante quella messa a segno dall’Inter, che appena 12 mesi fa accoglieva il portiere camerunese a parametro zero dopo la fine dell’avventura con l’Ajax. Se inizialmente l’obiettivo del club era quello di reinvestire buona parte dell’incasso sul ritorno di Romelu Lukaku, la rottura con il centravanti belga ha costretto i dirigenti nerazzurri a ricercare sul mercato altri obiettivi, tra cui il quotatissimo Alvaro Morata in rotta con l’Atletico Madrid.

Lo spagnolo, che in Italia piace anche a Roma e Milan, non è però l’unico nei radar interisti. In avanti, ad esempio, qualora si dovesse trovare il giusto incastro per favorire la partenza di Joaquin Correa, ad Inzaghi dovrebbe essere assicurato un altro attaccante per rimpiazzare numericamente l’argentino. Da ricordare, inoltre, che l’Inter dovrà ingaggiare altri due portieri per sopperire agli addii di André Onana e Samir Handanovic, dopo aver già sostituito Cordaz con Di Gennaro.

Calciomercato Inter, decisi i colpi Sommer e Balogun

Nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it su quali obiettivi dovrebbe puntare l’Inter dopo la cessione di Onana.

I tifosi che hanno partecipato al sondaggio di Twitter hanno deciso di reinvestire i 55 milioni in arrivo dal Manchester United su due colpi, rispettivamente in porta e attacco. Tra i pali il favorito è Sommer, in trattativa con i nerazzurri per un’operazione da circa 6 milioni di euro. In avanti, invece, scelto Balogun, giovane attaccante dell’Arsenal in rampa di lancio.

Al secondo posto i nostri utenti hanno poi optato per il triplo colpo Sommer-Samardzic-Taremi al 19,4%, davanti all’opzione Trubin-Demiral-Morata con il 25,9%. Ultimo posto per l’arrivo di due portieri come Sommer e Trubin insieme ad un centravanti che già conosce il campionato italiano come Beto.