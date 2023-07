Vlahovic, trattativa Juve-PSG: ecco cosa manca

Si scalda la pista Vlahovic-Paris Saint-Germain. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centravanti serbo della Juventus

Come anticipato da Calciomercato.it, il Paris Saint-Germain è in pressing per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juve è in cima alla lista del neo allenatore dei parigini Luis Enrique.

Nonostante tecnicamente non sia l’ideale per il gioco dell’ex Roma, il serbo piace al tecnico per le sue doti di finalizzatore e avrebbe messo il suo nome in cima alla preferenze insieme ad Harry Kane. Il PSG è al momento la squadra più ‘calda’ sul classe 2000, per un eventuale affare che sbloccherebbe anche l’arrivo a Torino di Romelu Lukaku. Tuttavia, la dirigenza della Juve non fa sconti per Vlahovic e la distanza economica tra i due club è ancora ampia.

Calciomercato Juve, distanza economica con il PSG per Vlahovic

La richiesta della Juventus per cedere Dusan Vlahovic è di circa 80 milioni di euro. Il club parigino per il momento ne ha offerti 50.

Una forbice ancora piuttosto ampia che dovrà essere colmata dal Paris Saint-Germain per arrivare all’ex Fiorentina. La Juve, infatti, non sembra disposta a scendere sotto i 75-80 milioni di euro per liberare il serbo. Al-Khelaifi e tutte le pretendenti al giocatore sono dunque avvisate.