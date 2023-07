Roma, annuncio UFFICIALE: contratto fino al 2025

Annuncio ufficiale sui canali social della Roma, un altro tassello dell’armata Mourinho firma il contratto fino al 2025

La Roma si sta muovendo con grande forza sul mercato, cercando di completare al più presto la rosa che sarà a disposizione di José Mourinho nella prossima stagione.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, le prossime 24/36 ore saranno decisive per l’approdo di Morata in giallorosso: Tiago Pinto incontrerà l’entourage dello spagnolo nella Capitale, in un incontro dove potrebbe essere presente anche Mourinho. Intanto, però, l’ufficialità di giornata è un’altra: Stephan El Shaarawy ha rinnovato con la Roma fino al 2025. Ad annunciarlo è stato proprio il Faraone sui canali social giallorossi: “Ho un annuncio da fare, volevo dirvi che ho rinnovato con la Roma fino al 2025. Sono molto felice e orgoglioso. Volevo ringraziarvi tutti per l’amore e l’affetto. Ci vediamo in campo”. Il Faraone sarà ancora una freccia a disposizione dello Special One.