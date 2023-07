Napoli, l’agente apre agli azzurri: “Trattativa in corso”

Napoli a caccia di nuovi acquisti, l’agente del giocatore apre al trasferimento in azzurro

Napoli e il Napoli si godono un’estate da campione d’Italia. A guidare gli azzurri sarà Rudi Garcia, che prende il posto di Luciano Spalletti.

Il primo rinforzo per il tecnico francese è Pierluigi Gollini, la cui conferma è stata ufficializzata dalla società azzurra. Il portiere italiano però potrebbe essere presto raggiunto da un nuovo compagno di squadra. Si tratta del giovane centrocampista Pape Diop, senegalese classe 2003 dello Zulte Waregem, che può liberarsi a prezzo modico vista anche la retrocessione del club belga. L’agente del ragazzo, Gerald Sagoe, ha parlato a ‘Radio Crc’, annunciando come sia in corso una trattativa con gli azzurri.

“Ci sono diversi club interessati al ragazzo, bisognerà capire se il Napoli farà sul serio per acquistarlo. Lui vice Lobotka? Potrebbe esserlo, il ragazzo ha lo spessore per ricoprire quel ruolo – sottolinea Sagoe – Siamo ancora in contatto con il Napoli, la trattativa è in corso, siamo ancora agli albori, ma siamo in contatto. Sarebbe molto contento di giocare a Napoli, ma bisogna vedere come va a finire. Ci sono stati anche tanti contatti con club inglesi”.