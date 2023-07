Mourinho e Dybala hanno scelto: la Roma anticipa l’Inter

La Roma accelera per l’obiettivo richiesto da José Mourinho: incontro decisivo per battere la concorrenza delle altre big di Serie A

La Roma stringe i tempi per Alvaro Morata. Anche perché la concorrenza è sempre più agguerrita, visto l’inserimento negli ultimi giorni anche dell’Inter.

I nerazzurri hanno chiuso al ritorno di Lukaku dopo il flirt con la Juventus e nella lista di Marotta e Inzaghi fa capolino pure il nome dell’attaccante spagnolo, osservato inoltre da Milan e sempre dai bianconeri di Torino se dovesse andare via Chiesa dalla Continassa. Morata è da tempo un pallino di Mourinho, senza dimenticare il corteggiamento dell’amico Dybala per ricomporre la coppia d’attacco nella Capitale dopo l’avventura insieme con la maglia della Juve. La Roma non vuole farsi scappare Morata, adesso in vantaggio su Scamacca per rinforzare il reparto offensivo dello scacchiere giallorosso.

Calciomercato Roma, incontro per Morata: Pinto e Mourinho accelerano

Come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it, l’attaccante spagnolo è disposto a ridursi l’ingaggio rispetto agli 8-9 milioni di euro che percepisce attualmente all’Atletico Madrid e per lui difficilmente ci sarà ancora spazio nell’undici del ‘Cholo’ Simeone.

Ecco quindi che è tornata di stretta attualità una nuova avventura in Serie A per Morata e in questo senso la Roma vuole sfruttare la posizione di vantaggio acquisita nell’ultima settimana. Tiago Pinto, General manager giallorosso, incrocerà nelle prossime ore l’agente del giocatore, sbarcato per l’occasione nella Capitale per capire i margini di un possibile affondo della Roma per il nazionale spagnolo. Per Morata servono 12 milioni di euro, anche se l’Atletico potrebbe aprire al prestito annuale con obbligo di riscatto fissato nel 2024. I giallorossi accelerano: Mourinho e Dybala hanno scelto Morata.