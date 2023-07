La Juventus gioca d’anticipo: colpo già bloccato per il 2024

Tante idee per la nuova Juventus targata Giuntoli e un affare da costruire sul lungo periodo: ecco il primo colpo in prospettiva 2024

Inizia una settimana importante per il calciomercato delle big in Serie A e soprattutto per la Juventus, che cercherà di mettere le basi per il colpo Lukaku. Il belga, come noto, arriverebbe in bianconero solo con l’addio di Vlahovic. Ma i bianconeri guardano anche al futuro e a un rinnovamento del quale Giuntoli sarà l’ovvio protagonista.

I bianconeri puntano uno dei principali talenti del calcio italiano giocando d’anticipo. La concorrenza su Tommaso Baldanzi è numerosa, in Italia e all’estero, la Juventus stando a ‘Tuttosport’ vorrebbe bloccarlo subito per evitare che il prezzo salga troppo. L’Empoli chiede 15 milioni di euro circa, da Torino potrebbe arrivare una proposta per l’acquisto immediato ma lasciando il giocatore in Toscana a formarsi per un altro anno, per poi trasferirsi alla Continassa tra un anno, nel 2024.