Immobile in Arabia Saudita: ecco cosa chiede Lotito

Claudio Lotito è tornato a parlare di mercato, anche dell’interessamento degli arabi per Immobile: ecco cosa chiede la Lazio

Il presidente della Lazio è uno degli ossi più duri con cui imbastire una trattativa, perché non concede sconti ed è sempre disposto ad andare per le lunghe, in una gara di sfinimento logorante. Dopo Sergej Milinkovic-Savic, dall’Arabia Saudita si è palesato anche l’interessamento per Ciro Immobile e Claudio Lotito ha voluto mettere tutte le cose in chiaro.

Ai microfoni de Il Messaggero, infatti, Lotito ha dichiarato: “Immobile nella Saudi League? Se si presentano con 10-20 milioni da me possono tornare indietro, anche qualora Ciro volesse andare da loro”. Primo paletto fissato dal patron biancoceleste: il cartellino di Immobile costa caro, la Lazio non si accontenterà di un semplice indennizzo. Il secondo paletto messo da Lotito è il seguente: “Nuovo adeguamento per Immobile? Ha avuto un ritocco ogni anno ed è già il più pagato della Lazio”. Non se ne parla.