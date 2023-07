Il Barcellona ci riprova: mani sul gioiello argentino

Il Barcellona è sensibile al fascino del calcio argentino e Xavi ora vuole riprovarci: nuovo tentativo per un gioiello albiceleste

Un po’ come il Napoli in Serie A, il Barcellona ha un legame speciale con i talenti argentini, un filo che accomuna Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Anche in questa sessione di mercato, i blaugrana provano ad arrivare ad un gioiello della terra del futbol.

Il club catalano sta trattando in queste ore con il Newell’s Old Boys per consegnare subito Juan Sforza a Xavi. Il talento classe 2002 ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 e, in questo momento, non ne vuole sapere di sedersi al tavolo con il club rosarino per discutere di rinnovo. L’offerta del Barcellona è di 8 milioni più il 20% sulla futura rivendita, mentre la richiesta del Newell’s è di 10 milioni: una distanza che potrebbe essere limata nelle prossime settimane con l’inserimento di alcuni bonus. Intanto, anche la Serie A osserva la situazione.

Non solo il Barcellona, anche la Serie A osserva Juan Sforza

Se non dovesse riuscire ad arrivare subito l’accordo con il Newell’s Old Boys, i blaugrana sarebbero disposti a riprovarci anche per il mercato invernale: la volontà è quella di arrivare a Juan Sforza in ogni caso.

Come detto, il Barcellona è in vantaggio per il centrocampista classe 2002, ma non si possono ancora escludere dei ribaltoni. Anche perché trattare con il club rosarino non è mai una passeggiata e il giocatore nel frattempo è stato proposto anche a diversi club di Serie A, che ne stanno valutando il profilo e la futuribilità. Italia e Spagna, ci sono sempre questi due paesi nel futuro (e nel passato) del calcio argentino.