Colpo di scena in attacco, niente accordo col Milan: Inter sullo sfondo

Si accende ancora una volta il derby di Milano anche al di fuori del terreno di gioco. Mirino su Mehdi Taremi, attaccante del Porto conteso dalle milanesi

Inter e Milan sono tra le squadre italiane più attive del momento in sede di calciomercato. Tra entrate ed uscite nerazzurri e rossoneri hanno già mosso alcune pedine, e presto ne muoveranno delle altre con particolare focus sui rispettivi attacchi.

L’Inter dopo aver abbandonato la pista Lukaku ha bisogno di un altro attaccante, mentre il Milan ha da tempo bisogno di un altro centravanti da affiancare a Olivier Giroud, che ha una carta d’identità piuttosto avanti. In questo senso ai rossoneri è stato accostato il profilo di Mehdi Taremi, iraniano del Porto che la stessa Inter ha avuto modo di affrontare e vedere da vicino in Champions League.

Nelle scorse ore per il polivalente attaccante dei lusitani, accostato in diverse circostanze anche all’Inter si era parlato di un’intesa più vicina al Milan. Da altre fonti arrivano però notizie che vanno in controtendenza, lasciando sostanzialmente nel dubbio la situazione.

Calciomercato Milan, Taremi concentrato sul Porto: anche l’Inter sullo sfondo

In merito a Taremi, che per caratteristiche ben si sposerebbe sia nell’attacco dell’Inter che del Milan, il giornalista Pedro Sepulveda ha detto la sua con un tweet nel quale ha approfondito la vicenda con ulteriori risvolti.

Il collega ha evidenziato come Mehdi Taremi non abbia trovato un accordo personale con il Milan. L’attaccante del Porto è infatti concentrato sulla permanenza al Dragão. Le proposte inferiori a 30 milioni di euro saranno inoltre respinte dal club lusitano che spara alto per l’assistito di Jorge Mendes.

L’attaccante iraniano ha realizzato la bellezza di 31 gol nell’ultima annata considerando tutte le competizioni giocate con il Porto. Numeri molto intriganti che certificano il valore di un calciatore forte ed interessante per le big di Serie A. Al netto del Milan resta infatti sullo sfondo attenta agli sviluppi anche la stessa Inter. Il derby è ancora vivo.