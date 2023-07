Milan, c’è l’intesa con il bomber: Inter battuta

Il Milan prosegue nella campagna di rafforzamento e accelera per il bomber: sprint sull’Inter e accordo trovato

Che sia in campo o fuori, il derby di Milano è sempre vivo. E naturalmente in questo periodo, la stracittadina trova come terreno fertile di ‘scontro’ quello del calciomercato. Con Milan e Inter a caccia di rinforzi per una stagione in cui punteranno a essere ancora protagoniste.

Un anno fa, si pensava le si sarebbe nuovamente viste battagliare per il titolo, magari con la Juventus, per la conquista dello scudetto della seconda stella. Invece, l’annata è stata stradominata dal Napoli. E ora, sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi vogliono riprovarci, forti anche di un percorso che le ha viste fare molta strada in Champions League, sfidandosi anche nel derby di semifinale.

Tanti gli obiettivi di mercato ancora da inseguire, fin qui è stato decisamente più attivo come numero di colpi messi a segno il Milan ma l’Inter, con gli affari Frattesi e Thuram, non è certo rimasta a guardare, anzi. Adesso, però, i nerazzurri devono ripensare il proprio mercato dopo la beffa Lukaku. E dunque vanno a caccia di un attaccante. Ma per uno degli obiettivi papabili, il Milan sembra aver compiuto l’accelerata decisiva.

Milan, accordo con Taremi: cosa manca per il colpo in attacco

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, esperto di calciomercato, il Milan avrebbe infatti trovato l’intesa con Mehdi Taremi, attaccante del Porto.

Tavolieri riferisce di una intesa trovata su un contratto della durata di quattro anni. Adesso, però, c’è da convincere il Porto, che resta sempre una bottega difficile con cui trattare, nonostante l’iraniano sia a un anno dalla scadenza del suo contratto. Il Milan preparerà comunque una offerta ufficiale da presentare a breve ai ‘Dragoes’.