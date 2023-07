Wild card UEFA: così Ronaldo può giocare la Champions League

La Uefa pensa a delle wild card, così Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a giocare la Champions League

L’estate 2023 sarà sicuramente ricordata nell’ambito del calciomercato come l’estate dei colpi sauditi. Tanti giocatori, molti a fine contratto, hanno scelto di lasciare l’Europa e di trasferirsi in Arabia Saudita, a fronte di faraoniche offerte.

Cristiano Ronaldo aveva già scelto l’Arabia Saudita lo scorso inverno, ora lo hanno seguito in tantissimi. Da Karim Benzema a Sergej Milinkovic-Savic, da Roberto Firmino a Kalidou Koulibaly, passando per N’Golo Kante, Edouard Mendy, Ruben Neves e Marcelo Brozovic. Tutti nomi che il pubblico europeo potrà ammirare solo in Tv. Salvo però clamorose sorprese, come quelle a cui la Uefa starebbe pensando.

Wild card Champions, la Uefa pensa ad invitare i club sauditi

Visti infatti i tanti giocatori di livello che si sono trasferiti in Arabia Saudita, la Uefa starebbe riflettendo infatti in futuro ad una Champions League aperta anche ai club sauditi.

L’idea della Uefa sarebbe quella di utilizzare delle wild card che servano come invito per i club sauditi, così da fare in modo che giocatori che hanno scelto il campionato arabo possano continuare a giocare in Champions. Una mossa per non perdere i campioni che hanno deciso di sposare altri lidi.

Da ricordare inoltre come la Champions League 2024/2025 vedrà un format completamente diverso. Niente più fase a gironi, ma un girone unico composto da 36 squadre, con le squadre suddivise in quattro fasce. Ogni squadra giocherà contro altre otto squadre, disputando otto gare in casa e altrettante in trasferta. Alla fine le migliori saranno quelle che usciranno dalla classifica di questo girone unico. Possibile quindi che la Uefa decida, tra queste 36, di invitare anche i club arabi? Un’ipotesi che non sembra utopistica.