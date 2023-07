Problemi finanziari, l’Inter ne approfitta: regalo per Inzaghi

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha bisogno di rinforzarsi; i nerazzurri potrebbero sfruttare i problemi finanziari di un club.

I nerazzurri, nella scorsa stagione, hanno vissuto una stagione decisamente esaltante nelle coppe: vittoria in Coppa Italia, in Supercoppa e finale di Champions League. La finale di Istanbul è stata giocata con coraggio e personalità dai ragazzi di Inzaghi che non si sono lasciati intimorire da una squadra, come il Manchester City, con una rosa di altissimo livello. L’Inter si è dovuta arrendere al gol di Rodri e il rammarico, per le occasioni non sfruttate, è tanto.

Tra i grandi protagonisti dei nerazzurri, nella scorsa Champions League, non possiamo non menzionare Onana; l’estremo difensore, infatti, ha giocato una manifestazione di altissimo livello chiusa con otto partite senza subire gol. Un vero e proprio record che ha certificato una stagione positiva per il portiere nerazzurro che è pronto a vivere la sua nuova avventura.

Manca soltanto la firma per rendere ufficiale il trasferimento di Onana al Manchester United con i nerazzurri che incasseranno una cifra importante per la cessione dell’estremo difensore camerunese. L’Inter, però, si prepara ad una vera e propria rivoluzione per quanto concerne i portieri; il club, infatti, ha salutato Handanovic e Cordaz. Con l’addio di Onana serve acquistare due portieri per dare ad Inzaghi una coppia che possa andare ad alternarsi nella prossima stagione.

Le due principali ipotesi portano a Sommer, portiere del Bayern Monaco e Trubin estremo difensore dello Shakhtar. Un giocatore esperto e un giovane da far crescere per assicurarsi il presente e il futuro; questo sembra essere il principale piano del club nerazzurro ma non dobbiamo scartare altre ipotesi e da questo punto di vista, come riporta Footmercato, occhio ai nomi di Mamardashvili, Di Gregorio e Bounou.

L’Inter pensa a Bounou: i problemi finanziari del Siviglia possono aiutare i nerazzurri

Tra le possibilità per il nuovo portiere dell’Inter troviamo anche Bounou; l’estremo difensore del Siviglia, nell’ultima stagione, si è reso grande protagonista in Europa League. Il club spagnolo ha vinto il torneo (battuta la Roma in finale) con il portiere decisivo su Belotti a otto minuti dalla fine.

Portiere molto forte tra i pali, nelle uscite e che, in questa sessione di mercato, potrebbe salutare il Siviglia a causa dei problemi finanziari del club spagnolo. Proprio per questo, dal punto di vista economico stando sempre a quanto riferisce Footmercato, potrebbero essere sufficienti quindici milioni di euro per portarlo via dal Siviglia. L’Inter deve risolvere il discorso portieri; Inzaghi ha bisogno di due nuovi estremi difensori e tra i profili seguiti occhio a Bounou.