Preferisce la Juventus: c’è chi dice no all’Arabia Saudita

Il calciatore avrebbe già indicato la sua preferenza verso i colori bianconeri per la prossima stagione

In una lunga sfida di mercato, la Juventus in questo momento sembra avere la meglio su un obiettivo nel duello a distanza con l’Arabia Saudita. In una sessione in cui il Medio Oriente ha dominato su qualsiasi terreno, i bianconeri potrebbero togliersi una prima importante rivincita.

Pochi giorni fa, ad esempio, era stato l’Al-Hilal a soffiare alla Juve un obiettivo di vecchia data come Sergej Milinkovic-Savic, passato agli arabi per una cifra di poco superiore ai 40 milioni ed un contratto da circa 25 milioni a stagione. Un’offerta irrinunciabile per il centrocampista ex Lazio, ma soprattutto inarrivabile a queste cifre per il club bianconero costretto a rifugiarsi ora su altri profili. Prima, però, in mezzo al campo Allegri dovrà liberarsi dei tanti esuberi rientrati dai prestiti dell’ultima stagione: da Zakaria a McKennie, passando per Arthur.

Una volta definite queste cessioni, ecco che potrà sbloccarsi nuovamente il mercato in entrata per quanto riguarda i centrocampisti. Un nome che in questo senso può tornare utile all’allenatore toscano è quello di Thomas Partey. Il calciatore di proprietà dell’Arsenal, secondo quanto riportato da ‘CBS Sports’, avrebbe già indicato quella bianconera come la pista in assoluto preferita rispetto alle altre proposte che gli sono state recapitate nelle ultime settimane.

Calciomercato Juve, Thomas Partey mette in standby l’Arabia Saudita

Sulle tracce dell’ex di Atletico Madrid, come già accennato, vi sono almeno un paio di club dell’Arabia Saudita.

Se l’Al-Nassr sembra essersi tirato fuori dalla gara a causa del momentaneo blocco incassato sul mercato da parte della Fifa, rimangono pienamente in corsa altre due formazioni. L’Al-Khaleej non è andato oltre il semplice apprezzamento nei confronti del centrocampista ghanese, mentre l’Al-Ahli sta lavorando alacremente per cercare di convincere il calciatore a trasferirsi in Arabia Saudita. Partita che rimane dunque apertissima, con la Juve leggermente in vantaggio ma costretta ad accelerare i tempi per non subire un altro sorpasso da parte dei club arabi.