Morata scaricato dai nerazzurri: “Ottimo per la panchina”

Alvaro Morata sempre più vicino alla Roma, sfuma così la possibilità Inter e arrivano le prime reazioni: “Non segna nemmeno con le mani”

L’intrigo intorno ad Alvaro Morata ha continuato ad infittirsi col passare delle settimane. All’iniziale interessamento di Milan e Roma si è aggiunto anche quello dell’Inter, dopo aver mollato definitivamente Lukaku, e della Juventus. La telenovela, però, appare sempre più vicina alla conclusione.

Nelle ultime giornate i giallorossi hanno accelerato e sembrano essere ad un passo dall’accordo definitivo con Atletico Madrid ed entourage del giocatore. Un ulteriore indizio arriva anche dai social, dove Alvaro ha iniziato a seguire la Roma nelle ultime ore: il suo ricongiungimento con l’amico Dybala appare ormai prossimo. Intanto, sui social impazzano le reazioni entusiastiche da parte dei tifosi dell’Inter. I supporter nerazzurri, infatti, non erano per niente convinti dell’ex attaccante di Juventus e Real Madrid. Di seguito alcuni dei (molti) tweet su Alvaro Morata.

#Morata è ottimo per metterlo in panchina e mandare #Correa in tribuna ed evitare il rischio che l’argentino possa andare in campo. Per il resto non vedo a cosa possa servirci.

— Interisti fondamentalisti (@fondamentalisti) July 15, 2023