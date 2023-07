Lukaku non ha scuse: “Sono sconcertato dalle sue parole”

La vicenda sul futuro di Romelu Lukaku tiene banco: Juventus in pressing sul belga, l’Inter invece si tira fuori dopo la rottura con il centravanti del Chelsea

E’ ovviamente la vicenda Lukaku a tenere banco nel mercato italiano, dopo la decisione dell’Inter di scartare il ritorno del belga una volta accertati le trattative tra l’entourage dell’attaccante e la Juventus.

Sulla telenovela Lukaku si è espresso un grande ex attaccante del calcio italiano come Aldo Serena, che ha vestito entrambe le maglie durante la sua carriera: “Di questa vicenda ciò che più sconcertano sono le parole di Lukaku. Diciamo la verità: quell’intervista in cui ha professato amore eterno per l’Inter con 4 o 5 ‘mai alla Juventus’, poteva risparmiarsela. Qui ha cominciato a comportarsi male – le parole di Serena in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ – Credo che il fatto di non aver giocato da titolare la finale di Istanbul sia stata una delusione forte. Gli è stato preferito Dzeko che poi è anche stato ceduto. Legittimo rimanerci male, così come la velocità con cui due stagioni prima era stato venduto, a suon di milioni di euro, al Chelsea“.

Serena aggiunge su Lukaku: “È stato un professionista e non ha battuto ciglio, però poi i conti tornano sempre. Non mi sorprende dunque che adesso voglia la Juve, nè giudico. Dal punto di vista umano lo capisco. Il vulnus è un altro: non doveva sparire per una settimana. Bastava dire la verità”.