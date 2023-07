Lukaku-Juventus, nuovo colpo di scena: la telefonata al Chelsea

La vicenda Lukaku scuote il mercato: l’Inter si è tirata fuori dalla corsa al belga, la Juventus adesso è in prima fila per il centravanti

E’ ovviamente la telenovela su Romelu Lukaku a tenere banco sull’asse Milano-Torino. La sortita della Juventus ha scosso il mercato e cambiato le carte in tavola sul futuro del centravanti belga.

Da promesso sposo alla rottura con l’Inter: il club nerazzurro si è tirato ufficialmente fuori dalla corsa per l’attuale bomber del Chelsea, con la ‘Vecchia Signora’ adesso in prima fila per consegnare ad Allegri l’ex Manchester United. I bianconeri hanno pronta un’offerta da 40 milioni di euro complessivi ai ‘Blues’ per Lukaku e un ingaggio fino al 2026 e un ingaggio intorno ai 10 milioni netti (sfruttando il Decreto crescita) per ‘Big Rom’.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic per Lukaku: le prossime mosse

Il tutto però è subordinato alla partenza da Torino di Dusan Vlahovic: al momento è il Paris Saint-Germain la società forte sul numero nove serbo, più delle big di Premier Chelsea e Tottenham.

Intanto Lukaku ha telefonato e comunicato ai ‘Blues’ che lunedì tornerà ad allenarsi alla corte del nuovo manager Pochettino, presentandosi regolarmente al raduno dei londinesi in attesa di novità sul suo futuro. Oltre alla Juve resta in piedi la pista Arabia Saudita, oltre all’ipotesi Milan e a una possibile offensiva – sempre in Premier League – dell’Aston Villa. Sono ore e giorni caldissimi sul fronte Lukaku.