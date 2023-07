E’ tempo degli addii: il Milan cede i suoi esuberi

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri: ci sono giocatori pronti a lasciare il Diavolo a breve. Il punto della situazione

E’ un Milan letteralmente scatenato quello che ha vissuto le prime settimane di calciomercato Dopo lo shock iniziale, con gli addii di Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, i rossoneri hanno iniziato a muoversi con forza e decisione in entrata.

Così sono stati ufficializzati in pochi giorni, Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic. Ora è il turno di Reijnders(affare chiuso nella giornata di ieri), per il quale il Diavolo verserà venti milioni di euro più bonus nelle casse dell’AZ Alkmaar. Di fatto, va in archivio la prima fase di mercato, ora c’è attesa per capire se si riuscirà a chiudere per Musah e Chukwueze, primi obiettivi per il centrocampo e l’esterno d’attacco, prima di fiondarsi sulla punta, che andrà ad affiancare Olivier Giroud.

Nel frattempo si lavorerà alle uscite, cercando di racimolare una buona somma che verrebbe, chiaramente, reinvestita sul mercato. Questi sono i giorni dei tanti rumors intorno a Charles De Ketelaere, ma al momento non risulta nulla di concreto, se non degli interessi, come quello dell’Aston Villa o del Psv Eindhoven. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo giocatore, per il quale chiede sui 30 milioni di euro.

I giocatori con la valigia in mano sono comunque parecchi: a partire, chiaramente, da Divock Origi e Ante Rebic, che non sono, però, per nulla propensi ad accettare un trasferimento in Arabia e Turchia. Serve dunque tempo per capire se Moncada e Furlani riusciranno a cederli

Calciomercato Milan, addii ad un passo: da Gabbia a Messias

Chi ha le ore contate a Milanello è, invece, Gabbia. Il suo agente è stato a Milanello per fare il punto della situazione: l’obiettivo è giocare con continuità.

E’ pronto così ad andare via in prestito e il Genoa è al momento la destinazione più probabile. Sullo sfondo restano Frosinone, Cagliari e Salernitana.

Addio sempre più vicino, inoltre, anche per Junior Messias, che si avvicina a piccoli passi al Torino, e per Ballo-Toure, che preferisce la Francia (Nizza) ad un’altra destinazione italiana (Bologna). Chi ha salutato ufficialmente il Milan, invece, è Marco Nasti, che dopo l’avventura al Cosenza, riparte ufficialmente dal Bari. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto.