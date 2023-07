De Ketelaere, addio al Milan vicino: accelerazione improvvisa

Charles De Ketelaere ha deluso fortemente le aspettative e può lasciare il Milan: si fa avanti una pretendente per il belga

Lo scorso anno, di questi tempi, il Milan inseguiva lungamente De Ketelaere, puntando con decisione su di lui come pezzo pregiato del suo mercato. Il belga alla fine è approdato in rossonero per un investimento da 35 milioni di euro, risultando però uno dei flop più clamorosi dell’intero campionato.

Pioli le ha provate tutte, ma l’ex Bruges non si è mai acceso. Ora, lo scenario di un addio, se dovesse arrivare la giusta offerta, è più che plausibile. Su ‘AD’, testata sportiva olandese, viene confermato l’interessamento del Psv Eindhoven. Con una ulteriore accelerazione in queste ore dato che il club deve ovviare alla partenza di Simons verso il Psg. Il belga, bisognoso di rilancio, sarebbe stato individuato come rinforzo ideale. Si attende a questo punto, in casa Milan, una proposta concreta.