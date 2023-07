Rivoluzione Juve, via pure Allegri: ecco chi sarà l’allenatore

In un momento di colpi di scena inaspettati come quello di Lukaku, un altro ancora più grande potrebbe coinvolgere la Juventus

Il mercato si scalda, le voci clamorose diventano sempre più fitte. Niente colpi incredibili a livello ufficiale, ma tanta carne al fuoco, suggestioni e scenari totalmente a sorpresa. Quello di Lukaku è ovviamente il principale, un intrigo che ha preso una direzione inaspettata, ovvero verso Torino. L’avvocato del belga sembra addirittura non rintracciabile all’Inter, che ha pareggiato l’offerta della Juve ma senza più avere notizie dall’entourage di Big Rom.

Il segnale è che ora il giocatore di proprietà del Chelsea abbia cambiato idea decidendo per sposare la Vecchia Signora. Un dietrofront che se confermato avrebbe dell’incredibile dopo tutte le manifestazioni d’affetto degli ultimi anni da parte di Lukaku. La Juve deve però prima cedere Lukaku, verosimilmente al PSG, per liberare i 40 milioni da bonificare al Chelsea. Ma nel frattempo circolano anche altre indiscrezioni, queste ancora più clamorose. Secondo ‘footballnews24.com’, infatti, la Juve e Allegri starebbero lavorando alla risoluzione consensuale del contratto del mister livornese. Il tecnico avrebbe a sorpresa dato il suo ok a questa soluzione e così tutto il suo staff.

Allegri, ipotesi risoluzione con la Juve: Tudor o Conte nuovo allenatore

Un addio che suonerebbe come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con il sostituto principale già ben chiaro nella testa del club bianconero. In pole infatti salirebbe Igor Tudor, che dopo la fine del rapporto col Marsiglia è senza squadra e starebbe aspettando proprio la Juve. Il croato è apprezzatissimo alla Continassa, benvoluto, grande conoscitore dell’ambiente e soprattutto molto più economico.

Rispetto a chi? Allo stesso Allegri, ma anche ad Antonio Conte che sarebbe l’altra pista per la successione di Max. Il tecnico salentino, però, secondo il portale non mette tutti d’accordo all’interno della dirigenza juventina. Per questo Tudor conserverebbe qualche possibilità in più, anche se il mister salentino è in corsa. Un suo ritorno potrebbe ricomporre la coppia che ha portato l’Inter allo scudetto tre stagioni fa, con Lukaku. Il belga, se dovesse andare via Vlahovic, può arrivare davvero in bianconero.