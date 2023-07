Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 15 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 15 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

C’è un protagonista unico sulle tre prime pagine dei quotidiani sportivi nostrani, ed è Romelu Lukaku, attorno al quale non mancano i colpi di scena. L’Inter continua a inseguirlo, ma manca il suo assenso e addirittura l’ipotesi Juventus adesso andrebbe per la maggiore. “Lukaku, che pasticcio“, è l’apertura della ‘Gazzetta dello Sport’, con il ‘Corriere dello Sport’ che in riferimento al belga scrive “Aspetta la Juve“: l’altro protagonista è Vlahovic, la cui cessione spalancherebbe le porte dei bianconeri a Lukaku. Il riassunto di ‘Tuttosport’ è “Lukaku, brivido Juve“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 15 luglio 2023

Si parla di calciomercato, naturalmente, anche sui quotidiani sportivi all’estero, in particolar modo in Spagna e in Inghilterra.

Su ‘Sport’, in Spagna, il piano delle cessioni del Barcellona, “6 salidas“, tra le quali quella di Kessie alla Juventus. In Inghilterra invece si osservano con preoccupazione le mosse del Bayern, pronto a mettere le mani su Kane e Walker: “Bayern MuNicked” è il titolo del ‘Mirror’.