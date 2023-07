Niente più scambio: irrompe la Juventus con 23 milioni

I bianconeri sarebbero interessati al calciatore in uscita dal Manchester City di Pep Guardiola. Ecco tutti i dettagli

Juventus protagonista sul mercato nazionale e internazionale. Vedi il clamoroso intrigo Lukaku, quest’oggi mollato definitivamente dall’Inter, ma anche l’inserimento a sorpresa per un altro finalista dell’ultima Champions League.

Parliamo di Kyle Walker, 33enne del Manchester City di Guardiola in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco. Accordo tra lui e i bavaresi, è stato scritto da fonti tedesche, mentre in Inghilterra danno tutt’altro che imminente – e certa – la chiusura dell’operazione.

Anzi, c’è chi come il ‘Daily Mail’ la mette fortemente in dubbio aggiungendo che il laterale inglese intende proseguire la sua avventura coi ‘Citizens’. Soprattutto, però, il tabloid inglese parla di ingresso in scena deciso proprio di Giuntoli e soci.

La Juventus può, dunque, far saltare tutto. Nella fattispecie il clamoroso scambio che i due club starebbero architettando: Pavard per Walker. Entrambi in scadenza nel 2024 e con una valutazione pressoché simile, seppur le pretese del francese in quanto a ingaggio sarebbero decisamente superiori.

I bianconeri, comunque, puntano Walker la cui valutazione è fissata sui 23 milioni di euro. Una valutazione senz’altro trattabile, considerata l’età e la vicina scadenza del contratto. Vedremo se la Juve affonderà davvero il colpo.