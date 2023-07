Milan, accordo tra club: l’affare salta per un capriccio del giocatore

Il Milan aveva trovato l’accordo con il club, affare che salta per colpa del giocatore: Pioli mastica amaro e non è il solo

In questi giorni, la squadra italiana più attiva sul mercato è probabilmente il Milan. Che ha vissuto un giugno di cambiamenti epocali, con gli addii di Maldini e Massara e la dolorosa cessione di Tonali, ma si è rilanciata scatenandosi in diversi acquisti piuttosto importanti.

Sportiello e Romero a parametro zero, dal Chelsea gli approdi di Loftus-Cheek e di Pulisic. E non è finita qui. Resta grande ottimismo per l’affare Rejinders, come raccontato da Calciomercato.it, ma c’è ancora tanto da fare. Occorre trovare un attaccante che possa dare il cambio a Giroud, un altro esterno offensivo, che potrebbe essere Danjuma, ma si guarda anche a rinforzi in altre zone del campo. Con un affare che sembrava concluso per il Milan, che però deve incassare un doloroso dietrofront.

Milan, il gran rifiuto spiazza tutti: l’affare era chiuso con il Real Madrid

Il Milan aveva infatti trovato l’accordo con il Real Madrid per Alvaro Odriozola. Il laterale, seguito anche dalla Juventus, avrebbe dovuto trasferirsi in rossonero, ma secondo ‘Elgoldigital’ sarebbe stato lo stesso terzino a opporsi all’operazione.

Odriozola infatti, riferisce il portale iberico, sarebbe intenzionato a tornare alla Real Sociedad, suo club d’origine. Il suo ostracismo naturalmente non fa contento il Milan, ma neanche il Real Madrid, che vorrebbe cederlo a condizioni precise. Per il momento, l’intesa con i baschi sui termini dell’operazione non c’è. Lo stesso Odriozola sta rischiando, nel suo ultimo anno di contratto a Madrid, di rimanere a fare da spettatore.