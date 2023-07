Lukaku alla Juve, contromossa Inter: Marotta sul pupillo di Giuntoli

Clamorose novità intorno a Lukaku con i nerazzurri che hanno deciso di ritirarsi dalla corsa all’attaccante belga.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che può cambiare completamente non solo gli sviluppi di questa sessione di mercato ma anche il prossimo campionato. Lukaku, in forza all’Inter nell’ultima stagione, non sarà nella rosa di Inzaghi per la Serie A 2023-2024. Il club finalista di Champions, infatti, ha deciso di abbandonare la corsa all’attaccante belga. Una decisione dettata dal comportamento del centravanti che, nelle ultime ore, ha aperto alla Juve.

L’Inter, ovviamente non è rimasta soddisfatta di questo atteggiamento ed ha così deciso di mollare la pista Lukaku; l’attaccante belga sarebbe dovuto tornare in nerazzurro per andare a completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. La sensazione è che il classe 1993 non vestirà più la maglia nerazzurra ma potrebbe affrontarla nel prossimo derby d’Italia.

La Juventus è forte sul centravanti belga ma, prima di chiudere l’affare, deve cedere Vlahovic e la valutazione dell’ex Fiorentina è intorno agli ottanta milioni di euro. Inzaghi, però, ha bisogno di un nuovo centravanti con Marotta pronto a fare pressione su uno degli obiettivi di Giuntoli.

Calciomercato: scelto il sostituto di Lukaku all’Inter

I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo centravanti e, proprio per questo, abbiamo pubblicato un sondaggio sul nostro canale Twitter per cercare di capire quale sia il profilo di attaccante preferito dai tifosi dell’Inter per andare a sostituire Lukaku.

Come possiamo notare dal sondaggio il preferito, con il 39% dei voti, è Jonathan David; parliamo dell’attaccante del Lille che Giuntoli segue da quando era il direttore sportivo del Napoli. Al secondo posto, con il 29.2% dei voti, troviamo Balogun. I terza posizione, con il 19% dei voti, Scamacca. L’attaccante azzurro piace tanto alla Roma che sta cercando un rinforzo per il reparto offensivo. All’ultimo posto Morata; anche sul centravanti spagnolo è forte l’interesse del club giallorosso. L’ex attaccante della Juventus ha raccolto il 12.8% dei voti. Il pensiero dei tifosi dell’Inter, dunque, è molto chiaro: è David il preferito per sostituire Lukaku.