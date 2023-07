Juventus, un’altra cessione in arrivo: accordo imminente

Prosegue il mercato in uscita della Juventus: in queste ore si prova a definire un’altra cessione di un giocatore fuori dai piani di Allegri

In attesa dei prossimi colpi in entrata, la Juventus continua a lavorare alle uscite. Accordo imminente con un club di Serie A per una cessione “eccellente”.

Sembra essere giunta alla fine l’avventura di Arthur con la maglia della Juventus. Arrivato a Torino nell’estate del 2020 nell’ambito dell’affare che portò Miralem Pjanic al Barcellona, il centrocampista brasiliano non è mai riuscito ad esprimere il suo potenziale con la maglia bianconera e ora – dopo la parentesi negativa al Liverpool – per lui si aprono le porte di una nuova avventura, ancora in Serie A, ma con la casacca di un’altra compagine.

Da tempo, infatti, sulle tracce del centrocampista classe ’96 c’è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha già piazzato i colpi Parisi e Sabiri. Ora l’attenzione del club gigliato è tutta rivolta all’ingaggio di Arthur Melo, giocatore che potrebbe sposarsi alla perfezione con lo scacchiere tattico della formazione viola. Proseguono, infatti, i contatti per il possibile trasferimento del brasiliano in Toscana.

Calciomercato Juventus, si lavora per la cessione di Arthur alla Fiorentina

Da un semplice sondaggio da parte della Fiorentina, si è passati ad una vera e propria trattativa tra i due club. Come rivelato da Sky Sport, nelle scorse ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società: contatti che avrebbero sensibilmente avvicinato Arthur alla Viola.

La trattativa potrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Chiaramente, la Juventus parteciperebbe cospicuamente al pagamento dell’ingaggio particolarmente alto percepito dall’ex Barcellona che piace anche ad altri club europei, tra cui il Wolverhampton. Una importante chance di riscatto per Arthur dopo l’esperienza di Liverpool, senza alcuna presenza racimolata in Premier League.