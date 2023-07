Fulmine a ciel sereno Juventus, salta l’affare: erede da 50 milioni

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra possono aprire nuovi scenari in casa bianconera

Il mese di luglio può regalare una svolta importante nella sessione estiva di calciomercato della Juventus. La decisione della società, ovviamente condivisa da Allegri, di relegare ai margini i calciatori non più al centro del progetto bianconero, porterà inevitabilmente ad un effetto domino importante.

Nella lista dei cedibili da diverse settimane è finito Denis Zakaria che, dopo la fine del prestito al Chelsea, è ritornato alla Juventus. L’elvetico, però, è pronto a fare nuovamente le valigie. Nelle ultime settimane il West Ham ha provato ad affondare il colpo per anticipare i tempi; fino a questo momento, però, gli Hammers non hanno trovato l’intesa definitiva con la ‘Vecchia Signora’, che continua a valutare il proprio centrocampista almeno 20 milioni di euro e non è disposto a fare sconti. Bocciata qualsiasi idea di impostare la trattativa in prestito con diritto di riscatto, la distanza tra richiesta ed offerta resta piuttosto ampia.

Calciomercato Juventus, in stand-by l’affare Zakaria: il West Ham vira su Alvarez

Ecco perché sorprendono fino ad un certo punto ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da The Athletic, infatti, il West Ham avrebbe deciso di cambiare obiettivo per sostituire Declan Rice, virando con decisione su Edson Alvarez dell’Ajax.

Sebbene sia legato al club olandese da un contratto in scadenza nel 2025, il messicano è valutato almeno 45/50 milioni di euro. Una cifra importante che, però, non spaventerebbe affatto il club inglese, disposto a mettere a segno un colpo importante per rivitalizzare la mediana di Moyes. Staremo a vedere se quella dei neo vincitori della Conference si materializzerà come mera manovra diversiva o se effettivamente il West Ham ha deciso di cambiare obiettivo. A quel punto la Juventus sarebbe obbligata a trovare nuovi acquirenti per Zakaria, dalla cui cessione Giuntoli spera di incamerare un discreto tesoretto.