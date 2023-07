De Paul di nuovo in Serie A, l’Atletico fissa un prezzo abbordabile

Porte aperte ad un ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul: l’Atletico Madrid fissa un prezzo abbordabile

Perno indiscusso dell’Argentina campione del mondo, Rodrigo De Paul non è riuscito però a raggiungere all’Atletico Madrid il rendimento messo in mostra con la maglia dell’Udinese nei suoi trascorsi in Serie A.

Proprio per il suo passato italiano, De Paul resta un giocatore estremamente apprezzato dai club di Serie A e si è a lungo parlato di un possibile ritorno nel belpaese. E diversi sono i club che ragionano sul possibile ritorno dell’argentino. Si era parlato di Inter, ma ora si parla soprattutto di Juventus. I bianconeri sono al lavoro per regalare nuovi innesti a centrocampo a Massimiliano Allegri e starebbero pensando proprio al classe 1994.

Juventus, dalla Spagna: pronti 20 milioni di euro per De Paul

Dalla Spagna infatti sottolineano come la Juventus sia il club più vicino al possibile acquisto di De Paul.

‘El Gol Digital’ sottolinea infatti come la Juventus sarebbe pronta a presentare un’offerta da 20 milioni di euro ai ‘Colchoneros’. Una cifra che, sottolineano dalla Spagna, sarebbe il minimo che il club di Madrid accetterebbe per prendere in considerazione la sua partenza. Diego Simeone e la dirigenza del club iberico sono infatti pronti ad ascoltare offerte per il centrocampista argentino. L’Atletico Madrid non chiude le porte ad un addio di De Paul, che ha un contratto con gli spagnoli fino al 2026. La volontà del club però è quella di incassare, appunto, almeno 20 milioni di euro.

Una cifra che la Juventus, riferiscono dalla Spagna, sarebbe pronta a versare. I bianconeri, al momento, sono focalizzati in primis sulla questione Lukaku, con l’Inter che si è ufficialmente ritirata dalla trattativa, ma nuovi innesti a centrocampo sono necessari. La pista De Paul potrebbe quindi prendere corpo in un futuro piuttosto prossimo.