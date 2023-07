Come gioca Eusebio Di Francesco? Modulo preferito e tattiche segrete

Un campionato dominato dall’inizio alla fine con il Frosinone salito meritatamente in Serie A dove sarà allenato da Eusebio Di Francesco.

Serie B assolutamente dominata dal Frosinone; il club ha messo le cose in chiaro fin dalla prima giornata andando a conquistare un primo posto (e di conseguenza la promozione diretta nel massimo campionato italiano) meritato sotto tutti i punti di vista.

Tra gli artefici della promozione non possiamo non citare il tecnico, Grosso; l’allenatore, però, non sarà sulla panchina del Frosinone nella prossima stagione. La società ha deciso di affidare le redini della squadra ad Eusebio Di Francesco; una scelta molto interessante considerando le ultime, esperienze, non proprio positive del tecnico.

Eusebio Di Francesco arriva, infatti, da quattro esoneri consecutivi; non proprio un biglietto da visita entusiasmante per un tecnico che ha saputo dimostrare le sue qualità e ora vuole riscattarsi in un club che parte con il chiaro obiettivo di ottenere la salvezza.

Il calendario, nelle prime due giornate, non è stato affatto clemente; il Frosinone, infatti, affronterà (in casa) prima i campioni in carica del Napoli e poi l’Atalanta di Gasperini. Due squadre con un potenziale offensivo importante e che partono per essere assolute protagoniste della prossima Serie A.

Modulo Eusebio Di Francesco Frosinone

Il modulo di Eusebio Di Francesco sarà il 4-3-3; come detto in precedenza è un binomio (con il Frosinone) che desta non poche curiosità. Il tecnico ha una filosofia molto offensiva e le sue squadre scendono in campo per fare sempre la partita; è chiaro come questa caratteristica non possa essere applicata ad una squadra che ha l’obiettivo della salvezza e dovrà, molto spesso, basarsi sulla difesa e contropiede.

Ecco perché la curiosità sul Frosinone di Di Francesco è molta; la difesa la immaginiamo si bassa ma con la voglia, quando sarà possibile, di alzarsi per andare ad aggredire l’avversario e provare, in questo modo, a recuperare la palla il prima possibile.

Grande lavoro spetta anche al centrocampo con il vertice basso che dovrà gestire tempi e ritmi di gioco e rappresentare quel giocatore a cui fare affidamento nei momenti di difficoltà.

Il tecnico chiederà molto anche alle mezzali; per loro doppio lavoro sia di copertura (andando ad intasare l’area di rigore in modo tale da non lasciare spazi agli avversari) sia di attacco alla profondità. Eusebio Di Francesco ha bisogno di un centrocampista che si inserisca per portare un buon numero di gol e assist.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, i due esterni dovranno essere tra le principali fonti offensive della squadra; il tecnico ha bisogno di giocatori abili nell’uno contro uno, capaci di saltare l’uomo e creare, di conseguenza, la superiorità numerica.

Di Francesco ama giocatori a piedi invertiti, quindi un destro a sinistra e un sinistro a destra e questo fa capire molto della sua idea di calcio. Gli esterni, quindi, possono sia mettersi in proprio andando a calciare verso la porta avversaria sia assistere la prima punta. Al Frosinone, come a tutte le squadre che lottano per la salvezza, serve un giocatore in grado di realizzare quei gol decisivi nel raggiungimento dell’obiettivo.

Modulo preferito Eusebio Di Francesco

Il 4-3-3 lo possiamo definire come il modulo preferito di Eusebio Di Francesco che ha sempre cercato di far apprendere la sua idea di calcio attraverso questo sistema di gioco.

La soddisfazione più grande è arrivata a Roma quando è arrivato fino alla semifinale di Champions League; un doppio confronto, contro il Liverpool, in cui i giallorossi hanno sfiorato un’altra clamorosa impresa dopo quella contro il Barcellona.

Ecco, proprio nel match di ritorno, in cui i giallorossi hanno rimontato i blaugrana, Di Francesco ha schierato i suoi con la difesa a tre. Una piccola modifica che non cambia la sostanza: il suo modulo preferito resta il 4-3-3.

Formazione Frosinone di Eusebio Di Francesco

Partiamo da un presupposto molto importante; il Frosinone, da qui alla fine del mercato, ha bisogno di rinforzare la propria rosa. La società dovrà cercare di accontentare Eusebio Di Francesco per dare al tecnico la possibilità di lottare, fin da subito, per la salvezza.

Al momento una probabile formazione potrebbe essere questa: Turati; Klitten, Szyminski, Kalaj, Oyono; Mazzitelli, Harroui, Gelli; Caso, Borrelli, Bidaoui. Andiamo a ripetere come servano dei rinforzi per poter affrontare, al meglio, il campionato italiano e provare ad ottenere la salvezza.