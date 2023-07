Carboni svela dopo la firma col Monza: “Gagliardini mi aspettava. Ringrazio Marotta” | VIDEO CM.IT

È ufficiale l’arrivo di Valentin Carboni al Monza: le prime parole dopo la firma del baby fantasista di proprietà dell’Inter

Quarto acquisto del mercato estivo per il Monza, che mercoledì sera ha trovato l’accordo con l’Inter per l’arrivo di Valentin Carboni. Il giovanissimo fantasista argentino giovedì poco prima di mezzogiorno ha firmato il contratto con il club brianzolo, accompagnato dalla famiglia e dall’agente Beppe Riso, alla presenza ovviamente del Ceo biancorosso e padrone di casa Adriano Galliani.

Carboni approda nella vicina Brianza in prestito annuale secco e ritrova a Monzello il fratello Franco (sempre di proprietà dell’Inter) e papà Ezequiel (allenatore dell’Under 17). Il classe 2005 aveva svolto sempre giovedì in mattinata le visite mediche per conto dell’Inter, raggiugendo già nel pomeriggio i nuovi compagni di squadra nel ritiro di Ponte di Legno. Test fisici e atletici per il talentuoso mancino, prima di mettersi a disposizione di mister Palladino.

Ufficiale Monza: Valentin Carboni in prestito dall’Inter

Le prime parole di Valentin Carboni dopo l’ufficialità con il Monza: “Ho firmato, sono molto contento e ho tanta voglia di iniziare. Cercherò di migliorare e trovare continuità.”

🎥 #Monza – Valentin #Carboni dopo l’ufficialità: “Ho tanta voglia di iniziare, qui per migliorare e trovare continuità. #Gagliardini mi ha chiamato per venire, mi aspettava. #Marotta e il #fantacalcio? Mi ha fatto molto piacere, cercherò di fare qualche gol” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/MlxJH2uBgx — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 15, 2023

Carboni ha poi aggiunto: “Voglio fare il possibile per aiutare la squadra – ha detto il baby talento argentino ai microfoni anche dell’inviato di Calciomercato.it – Con Franco e papà? Ci ritroviamo tutti qui, cercheremo di fare il meglio per il Monza, per la squadra e per tutti”. C

Carboni svela un particolare su Gagliardini, che adesso ritroverà in Brianza dopo la parentesi all’Inter: “L’ho sentito, mi ha chiamato per venire. Mi ha detto che mi aspettava”.Infine sulle dichiarazioni di Marotta in tema fantacalcistico: “Sì, ho visto la sua intervista. Mi ha fatto molto piacere che una persona come lui dica queste cose. Cercherò di fare qualche gol”.