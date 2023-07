Rivoluzione Juve: “Kessie per Pogba, semaforo verde per una cessione”

Le ultime sul mercato dei bianconeri, raccontato da Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera

E’ un mercato in continua evoluzione quello della Juventus. I bianconeri hanno tanti calciatori in esubero da piazzare. Giuntoli dovrà davvero essere bravo a disfarsi di quegli elementi che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri.

Ieri è stato ufficialmente messo alla porta Leonardo Bonucci, che si allenerà lontano dal gruppo. E’ stato invitato a trovarsi una sistemazione al pari di McKennie, Zakaria e Arthur. E’ evidente dunque che le uscite potranno condizionare il mercato in entrata, anche perché ci sono altri elementi della rosa, come Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Pogba che potrebbero fare le valigie.

Tra i giocatori in entrata potrebbe così esserci Franck Kessie, che il Barcellona valuta circa 15 milioni di euro. Come scritto su Calciomercato.it, i blaugrana sono disposti a valutare le offerte che arriveranno, ma al momento per quanto riguarda il club bianconero non si registrano contatti diretti tra le parti per Kessie.

Ma in futuro non sono certo da escludere: “Con la possibile cessione di Pogba, è finito nel mirino della Juve Franck Kessie – ammette Monica Colombo, giornalista del “Corriere della Sera”, è intervenuta ai microfoni di TVPLAY_CMIT -. L’ivoriano gradirebbe un ritorno in Italia dopo aver fatto bene tra Bergamo e Milan”

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Chiesa: cessioni possibili

Poi, come detto, c’è la questione legata alla possibile cessione di Dusan Vlahovic – “Il Chelsea si è avvicinato per chiedere informazioni su Vlahovic e ha proposto Lukaku in contropartita – prosegue Colombo -, ma Romelu per ora punta i piedi perché vuole a tutti i costi l’Inter e Milano dove si è trovato benissimo, mentre la Juventus dopo le ultime tensioni e i problemi con il razzismo non è una destinazione che gli piace per ora.

Il Chelsea però intanto sta lavorando a un affare di questo tipo, mentre l’Inter è bloccata fino a quando non venderà Onana. Il Chelsea vuole entro lunedì definire la situazione, giorno in cui Lukaku dopo aver beneficiato di 5 giorni di vacanza extra, è atteso a Londra”.

Un altro possibile partente è certamente Chiesa – “La squadra che si è mossa con più insistenza è l’Aston Villa, c’è l’ipotesi Newcastle, dopo l’approdo di Tonali magari potrebbe essere una destinazione più gradita anche per altri giocatori italiani, farà la Champions League, vedremo come procede. Come con Vlahovic, anche con Chiesa i rapporti di Allegri non sono eccelsi quindi non è escluso possa esserci semaforo verde per una cessione”.