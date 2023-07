Partita la nuova stagione dell’Inter: ecco tutti gli appuntamenti

Nella giornata di ieri l’Inter ha iniziato ufficialmente il ritiro in vista della nuova stagione 2023/2024: ecco tutti gli appuntamenti che attendono la squadra di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver raggiunto la finalissima di Champions League persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, nella giornata di ieri ha iniziato ufficialmente il ritiro in vista di quella che sarà la nuova, cruciale, stagione.

I nerazzurri che, nonostante un cammino difficoltoso in campionato, hanno comunque strappato il pass Champions e portato a casa due trofei, uno in finale contro il Milan e l’altro con la Fiorentina, sono pronti ad andare a caccia del grande obiettivo: la vittoria dello scudetto e la seconda stella. Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, lo ha ribadito fortemente nella conferenza stampa di inizio lavori durante la giornata di mercoledì. L’Inter vuole tornare sul tetto d’Italia e scucire il tricolore al Napoli ora nelle mani di Rudi Garcia. Per farlo, si parte dal ritiro ad Appiano Gentile accompagnato da una serie di amichevoli e appuntamenti che trascineranno la Beneamata fino all’inizio della Serie A, in programma nel weekend fra il 19 ed il 20 agosto.

La road-map dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della stagione 23/24

Il programma dell’Inter in vista della sfida contro il Monza, prima giornata del campionato italiano di Serie A, continua con il ritiro di Appiano dove, lunedì, rientreranno i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Poi c’è la consueta amichevole contro il Lugano, la prima partita della stagione, prevista per martedì mentre venerdì ecco la Pergolettese. Poi sarà il turno dei grandi ex.

Il 27 luglio l’Inter sfiderà l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic, che ha lasciato Milano in questa finestra di calciomercato, così come Milan Skriniar che, ora al PSG, affronterà la Beneamata il primo di agosto. La prima gara ufficiale sarà invece il 19 di agosto, sabato, alle ore 20.45 contro il Monza, il match inaugurale del campionato dell’Inter fra le mura amiche di San Siro.