L’Inter e il Milan preparano l’assalto allo scudetto: ecco come si stanno muovendo

Strategie differenti, ma lo stesso obiettivo: raggiungere la seconda stella. Le ultimissime notizie di calciomercato sulle strategie dell’Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Stefano Pioli

Milano, dopo tanti anni di oblio sembrava caduta nel dimenticatoio a livello europeo, è tornato al centro del calcio del Vecchio Continente con due semifinaliste di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

Le due società meneghine si sono affrontate sul prato di San Siro nella doppia sfida che ha visto la Beneamata trionfare per un totale di 3-0 grazie alle reti di Dzeko, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Due stagioni differenti quelle dei nerazzurri e dei rossoneri. L’Inter ha raggiunto la finalissima di Champions League e portato a casa due trofei, mentre il Milan ha chiuso al quarto posto senza nessuna coppa da mettere in bacheca. Ora però c’è una nuova finestra di calciomercato e una nuova stagione da affrontare con, nel mirino, un grande obiettivo: il raggiungimento della seconda stella prima dei cugini visto che entrambi i club sono a 19 scudetti nel palmarès.

Il calciomercato dell’Inter e del Milan: come si stanno muovendo le milanesi

Due strategie differenti per raggiungere questo obiettivo, partendo dall’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che stanno vivendo un grandissimo ricambio generazionale, hanno finora chiuso per gli arrivi di Thuram, Frattesi e Bisseck, oltre al terzo portiere Di Gennaro. L’idea è chiara. Un mercato autofinanziato con lo scopo di ringiovanire l’organico e confermare, al centro dell’attacco, Romelu Lukaku, centravanti in uscita dal Chelsea. In casa Milan la situazione è profondamente differente.

La cessione di Tonali al Newcastle e il cambio, radicale, in dirigenza hanno portato a tanti nuovi colpi, in particolare dall’estero, due su tutti: Loftus-Cheek e Pulisic. Inoltre c’è l’obiettivo centravanti con Morata che è fra i favoriti. Una vera e propria rivoluzione all’interno della società Milan che potrebbe portare a risultati sorprendenti nella prossima stagione.