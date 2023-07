Inter tra mercato e non solo: “Serve altra offerta per Lukaku, deciso il futuro di Inzaghi”

Il ritorno di Lukaku, il possibile addio di André Onana e le ambizioni di Simone Inzaghi: sono questi i temi più caldi in casa Inter

Manca poco più di un mese all’inizio della prossima stagione, ma in casa Inter c’è ancora tanto da fare: dal portiere all’attacco, il club nerazzurro è alle prese con diverse questioni di mercato.

Intervenuto in diretta in occasione dell’appuntamento quotidiano con TvPlay.it, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, da sempre attento alle vicende di casa Inter, ha fatto il punto su alcuni dei temi più caldi relativi ai nerazzurri. Tra questi, quello relativo al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea: “Tanto, se non tutto, dipende da lui, il fatto che non sarà un giocatore del Chelsea l’anno prossimo è assodato, altrimenti sarebbe in ritiro”. Biasin ha spiegato che il Chelsea ha “accordato la possibilità di farsi i fatti suoi” e che per il giocatore “l’opzione in questo momento è l’Inter. La prima offerta da 30 milioni è stata rispedita legittimamente al mittente chiedendo di alzarla arrivando a circa 40 bonus compresi”.

Dunque, per riaccogliere Lukaku in nerazzurro, il club dovrà “alzare la sua offerta, magari con bonus e deve puntare sulla volontà di Lukaku. Finché c’è la volontà del ragazzo si può fare, se con il tempo l’idea del giocatore dovesse cambiare per l’Inter potrebbero sorgere problemi”.

Calciomercato Inter: il punto di Biasin sul rinnovo di Inzaghi e Onana

Altro tema scottante in casa Inter è quello relativo alla possibile cessione di André Onana, da tempo nel mirino del Manchester United: “È tutto abbastanza chiaro – afferma Biasin – Inzaghi ha fatto intendere che serviranno due portieri perché Onana è destinato a partire”.

E a proposito di Simone Inzaghi, c’è da definire il rinnovo di contratto del tecnico ex Lazio: “Il rinnovo arriverà prima dell’inizio della stagione. Per ora è stata trovata la quadra, ma la fumata bianca arriverà prima che inizi il campionato. Non so ancora molti dettagli, ma posso dire che l’Inter ha voluto confermare l’allenatore perché il lavoro dello scorso anno è piaciuto, mentre il tecnico in caso di problemi a inizio anno avrà un po’ più di forza”.