Nuova offerta e Lukaku pronto al sacrificio: snobbata la Juve

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora da decifrare. La strategia dell’Inter per avvicinarsi alla richiesta economica del Chelsea

Dopo aver ufficializzato l’arrivo in difesa di Bisseck, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta a potenziare l’attacco con il nome di Romelu Lukaku che resta in bilico dopo l’annata di prestito conclusa dopo la finale di Champions persa col City.

Il centravanti belga ha passato una stagione complicata per larghi tratti prima di esplodere nuovamente in maniera positiva negli ultimi due mesi di calcio giocato, facendo così balenare ancora una volta l’idea di trattenerlo nella mente della dirigenza interista. Non è comunque semplice viste le alte richieste da circa 45 milioni di euro del Chelsea per Lukaku, che i nerazzurri dovranno per forza di cose provare a limare.

In tal senso il club meneghino è al lavoro per migliorare la proposta da mettere sul piatto con i ‘Blues’, che dal canto loro dovrebbero liberarsi di Big Rom, il quale continua ad avere voglia di Inter.

Calciomercato, la strategia dell’Inter per Lukaku: le prossime mosse col Chelsea

Secondo quanto evidenziato da ‘Evening Standard’ l’Inter presenterebbe una seconda offerta al Chelsea da circa 30 milioni di euro per Lukaku.

La stessa fonte sottolinea come siano in corso trattative su un pacchetto di componenti aggiuntive che avvicineranno l’accordo complessivo al prezzo richiesto dal Chelsea di circa 45 milioni di euro.

Non è stata presentata alcuna offerta scritta, ma i dirigenti di entrambi i club sono ora in costante dialogo per completare un accordo definitivo il prima possibile. Il nazionale belga ha tutto il desiderio di lasciare Stamford Bridge a tutti i costi con l’Inter nel mirino. Lukaku infatti snobba l’interesse sia della Juventus che la pioggia di milioni arabi dell’Al-Hilal, che non solo andrebbero a soddisfare le richieste dei Blues, ma incrementerebbe anche di parecchio l’ingaggio del bomber.

Da questo punto di vista però Lukaku è disposto a sacrificare quasi 1 milione di sterline a stagione in stipendi pur di assicurarsi un ritorno all’Inter.