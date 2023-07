Elisabetta Canalis, fuori tutto: vestito da bollino rosso

Elisabetta Canalis esagera come non mai, look pazzesco per la showgirl: un vestito che mette praticamente tutto in mostra

Quando si parla di Elisabetta Canalis, si entra in un mondo fatto di eleganza e sensualità senza confini. La bellezza e il fascino della modella e showgirl sarda sono proverbiali e trovano conferma nonostante il trascorrere degli anni, che ce la restituiscono sempre in splendida forma.

Sono passati ormai oltre due decenni da quando ha conquistato il piccolo schermo e il cuore di tutti gli italiani come l’icona definitiva e intramontabile della velina di Striscia la Notizia. E ha continuato, in tutto questo tempo, a mettere in mostra una classe sopraffina e immagini sempre più seducenti.

Lo sanno bene gli ammiratori che la seguono sempre con grande affetto e interesse sul web. Elisabetta può vantare un pubblico di oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram, il suo profilo viene costantemente preso d’assalto dai fan poiché regala ogni volta emozioni sempre nuove. E anche in questa estate 2023, la Canalis non si sta smentendo proprio per niente. Uno scatto dopo l’altro, riesce sempre a farci innamorare esattamente come il primo giorno.

Elisabetta Canalis, scollatura devastante e spacco totale: visioni da capogiro

Tra un paio di mesi, Elisabetta compirà 45 anni, ma non si direbbe assolutamente. Per l’ennesima volta, fa strage di cuori tra il suo pubblico, con questo scatto che la vede esibirsi in un abito come minimo illegale.

Un trionfo seducente che non lascia scampo e che mette seriamente a rischio le coronarie di tutti. Abito nero pazzesco, con dettagli di rara sensualità che infiammano in un attimo l’atmosfera e accendono la fantasia. Tacchi vertiginosi, gambe perfette che emergono da uno spacco praticamente inguinale, per non parlare della vertiginosa scollatura che invoglia allo zoom come non mai. Il post non può che essere inondato di like e da una miriade di commenti carichi della solita ammirazione per una delle bellezze italiane più iconiche e senza tempo. L’ennesimo capolavoro destinato a rimanere scolpito nella memoria di tutti e che si candida tra gli scatti migliori dell’estate.