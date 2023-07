Calendario stravolto, Fiorentina e Juventus spaventano la Serie A

Fiorentina e Juventus spaventano la Serie A, il rischio è di stravolgere completamente il calendario

Nonostante la Conference League abbia ufficialmente preso il via con le prime gare dei turni preliminari, l’Italia attende di sapere quale sarà la propria rappresentante nel play off di qualificazione alla fase a gironi.

Molto presto sarà quindi possibile sapere se lo slot italiano verrà occupato dalla Juventus o dalla Fiorentina. Nel caso in cui la squadra viola dovesse prendere il posto dei bianconeri nello spareggio in programma il 24 e il 31 agosto potrebbe profilarsi la possibilità per i gigliati, finalisti della competizione nella stagione appena conclusa, di vivere una stagione ancora più intensa rispetto dello scorso anno.

Serie A, la Fiorentina in Conference può stravolgere il calendario

I viola potrebbero infatti disputare ben 62 partite se dovessero riuscire ad andare fino in fondo a tutte le competizioni.

A differenza della Juventus, infatti, nel corso di questa stagione la Fiorentina sarà impegnata anche nella Supercoppa Italiana con la nuova formula della final four a gennaio in Arabia Saudita. Un particolare non di poco conto visto che i viola dovranno sicuramente recuperare la partita col Sassuolo in un giorno infrasettimanale delle settimane successive. Se però la squadra di Italiano dovesse essere impegnata in Conference League e in Coppa Italia, allora il rischio è quello di mandare in tilt il calendario della Lega Serie A.

L’eventuale sostituzione della Juventus con la Fiorentina potrebbe portare anche alla rivoluzione del calendario delle gare di Serie A. Questo perché nella compilazione delle singole giornate sono stati rispettati dei criteri che riguardavano, nello specifico, le squadre partecipanti alle competizioni Uefa. Per questo viola e bianconeri potrebbero arrivare anche a scambiarsi le singole avversarie in 36 delle 38 giornate.