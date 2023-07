“Pura follia”: Donnarumma, arriva l’annuncio UFFICIALE

Donnarumma è sbarcato al PSG due anni fa dopo l’addio a zero al Milan. Il suo contratto coi parigini da 12 milioni a stagione scade a giugno 2026

Caso aperto e, forse, già chiuso. Parliamo di Gigio Donnarumma, con le ultime indiscrezioni riportate da alcuni media italiani che lo avevano subito rimesso al centro del calciomercato. In sostanza è stato scritto che il portiere della Nazionale di Mancini è stato bocciato da Luis Enrique poiché ritenuto non affidabile nel gioco con i piedi.

A ‘Sportmediaset.it’ è intervenuto subito il suo agente per smentire tale indiscrezione: “È pura follia – ha tuonato Enzo Raiola – Luis Enrique stravede per Donnarumma e lo ritiene essenziale per portare il PSG ai massimi livelli del calcio europeo. I dirigenti del club, Campos in testa, hanno sorriso quando ho riportato loro gli articoli usciti in Italia”.

Donnarumma si prepara alla sua terza stagione al Paris Saint-Germain, nel quale è approdato dopo l’addio a zero al Milan sottoscrivendo un contratto di cinque anni (scadenza giugno 2026) da circa 12 milioni di euro a stagione.