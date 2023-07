La Premier dà una mano al Milan: offerta inaspettata

L’ennesima svolta al mercato del Milan può arrivare grazie a un’offerta a sorpresa dalla Premier

Il Milan continua a muoversi con “un acquisto a settimana”, come sottolineato dal presidente Scaroni che ha fatto i complimenti a Furlani. Una squadra da Champions quella rossonera secondo il patron, che ora come i tifosi si aspetta altre mosse. Ad esempio l’arrivo di Reijnders che probabilmente chiuderebbe la questione centrocampo, poi anche l’esterno destro. Che può essere Chukwueze del Villarreal, anche se bisogna convincere gli spagnoli con un’offerta importante.

Nel frattempo è arrivato ieri e ha svolto le visite mediche Christian Pulisic, acquisto di grande livello dal Chelsea che può far fare il salto di qualità alla squadra di Pioli. L’americano può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, da esterno a sinistra o a destra come da centravanti o ancora da trequartista o seconda punta. Servono ancora altri tasselli, ma ora diventa importante anche cedere. La delusione più grande dello scorso anno è stata senza dubbio Charles De Ketelaere, arrivato per 35 milioni dal Bruges ma uno dei più grandi flop della storia recente del Milan. Solo tredici presenze da titolare e zero gol. Una bocciatura totale che lo ha spedito dritto sul mercato, nella speranza di vedersi capitare qualche offerta. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, primi movimenti si sono registrati in Premier League, proprio dove CDK poteva finire un anno fa con il Leeds a contenderlo fino all’ultimo. Stavolta il club interessato è l’Aston Villa.

L’Aston Villa pensa a De Ketelaere: l’offerta inglese e la richiesta del Milan

De Ketelaere è decisamente in uscita dal Milan, che è rimasto molto deluso dalla stagione del belga e ora non vede l’ora di ricevere offerte per lui, rientrando magari dei 35 milioni spesi un anno fa. In aiuto può arrivare l’Aston Villa, che secondo la rosea starebbe riflettendo su una proposta da 25 milioni di euro.

I rossoneri ne chiederebbero 30 con l’obiettivo di chiudere a metà strada, circa 28, per non incappare in una minusvalenza e almeno chiuderla patta. Il club di Birmingham ci sta pensando, non sarebbe un problema eventualmente alzare l’asticella dell’offerta. Anche se in ogni caso il Milan potrebbe comunque decidere di non insistere più di tanto, vedendo anche che giocatori come Leao e Tonali sono esplosi al loro secondo anno a San Siro. Ma va detto che De Ketelaere ha fatto vedere decisamente meno cose rispetto agli altri due nella loro opaca stagione d’esordio. Se ora dovesse arrivare anche un esterno a destra, come appunto Chukwueze o Isaksen, allora Pulisic si trasferirebbe sulla trequarti sbarrando definitivamente la strada al belga ex Bruges. L’obiettivo del Milan resta comunque la cessione per reinvestire subito i soldi incassati. In uscita anche Origi e Rebic.