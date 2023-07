La Juve li manda via: Fiorentina e Lazio per gli esuberi di Allegri

Firenze e Roma per i due giocatori che non rientrano più nei piani dei bianconeri. Ecco di chi si tratta

Sono tanti i giocatori in uscita dalla Juventus. Giuntoli dovrà essere bravo a piazzare gli elementi in esubero, che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri.

Da stasera, anche Leonardo Bonucci è stato messo alla porta. Il difensore centrale, di fatto, sarà fuori rosa, allenandosi lontano dal gruppo e non prenderà parte alla tournée americana. Per il giocatore 37enne c’è la possibilità di una permanenza in Serie A, dove piace alla Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un difensore esperto in vista della partecipazione in Champions League e Bonucci, che accetterebbe ben volentieri di giocare nella Capitale, può essere il nome giusto.

Sono pronti a salutare la Juve anche Zakaria, McKennie e Arthur: i tre centrocampisti, reduci da esperienze alquanto deludenti in Premier League, lasceranno Torino il prima possibile. Lo svizzero è finito nel mirino del West Ham, l’americano, invece, ha diverse offerte soprattutto in Turchia. La novità della serata è, però, legata al giocatore brasiliano.

Calciomercato Juventus, Arthur piace alla Fiorentina

Il classe 1996, lo scorso anno, si è trasferito a Liverpool, senza mai giocare: in Premier League non ha fatto una presenza, solo 13 minuti in Champions League contro il Napoli.

Ora Arthur potrebbe ripartire da Firenze: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Barcellona sarebbe, infatti, finito nel mirino della Fiorentina di Vincenzo Italiano. I Viola avrebbero effettuato un sondaggio per capire la possibilità di prendere il brasiliano.

Arthur difficilmente riuscirà a lasciare la Juventus a titolo definitivo, anche perché a bilancio pesa ancora tanto, sui 30-35 milioni di euro. Più facile, pensare, dunque, che il brasiliano lasci il club bianconero ancora una volta con la formula del prestito. Le offerte per il giocatore, comunque, non mancano di certo. Oltre alla Fiorentina, Arthur piace in Spagna, al Siviglia, ma anche al Fenerbahce, in Turchia. Attenzione, chiaramente, ad un possibile ritorno in Premier League, con il Brighton che potrebbe dargli una possibilità