Irruzione Brighton per Igor: ora è derby inglese | CM.IT

Il club allenato da De Zerbi si è iscritto alla corsa per il cartellino del difensore brasiliano in uscita dalla Fiorentina

Nei piani della Fiorentina c’è la cessione di Igor, anche se la richiesta viola – come riportato da Calciomercato.it l’altro ieri – è di 25 milioni di euro.

Il Fulham non ha comunque mollato la presa, ma nelle ultime ore – stando a quanto appreso da Calciomercato.it – c’è da registrare l’irruzione del Brighton di Roberto De Zerbi. L’ex tecnico del Sassuolo conosce molto bene e apprezza il centrale brasiliano, sicuramente affascinato da una eventuale esperienza in Premier League. Si parla anche del Villarreal in corsa per Igor, tuttavia le informazioni in nostro possesso sostengono che al momento sia esclusivamente sfida a due, un derby tutto inglese tra Fulham e Brighton.

Il classe ’98 è legato ai viola fino a giugno 2024, anche se nel contratto è presente un’opzione per il rinnovo di un’altra stagione.