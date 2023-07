Donnarumma, i tifosi lo spingono all’Inter “Mi abbono in curva nord”

Il futuro di Donnarumma potrebbe essere lontano dal PSG con Luis Enrique che non sembra amare particolarmente l’estremo difensore azzurro

In questa sessione di mercato abbiamo già assistito a diverse operazioni importanti come, ad esempio, quella che ha visto il passaggio di Milinkovic-Savic dalla Lazio all’Al Hilal. Un trasferimento, da un certo punto di vista, rumoroso considerando le qualità del ragazzo e il fatto che nessun top club europeo abbia deciso di puntarci. Diverso il discorso per Donnarumma; l’estremo difensore azzurro, in forza al PSG, ha sempre avuto la fiducia del club parigino ma le cose rischiano di cambiare.

L’ex portiere del Milan, infatti, non sembra avere la piena fiducia di Luis Enrique; il nuovo tecnico del PSG lo conosciamo e ha una tipologia di calciatori ben precisa. Ecco, dunque, che non dobbiamo escludere una clamorosa cessione del classe 1999 in questa finestra estiva di mercato. Un giocatore come Donnarumma farebbe comodo a diverse squadre; parliamo, infatti, di un portiere forte, specialmente tra i pali.

Non possiamo, però, non sottolineare quanto successo nell’ultima stagione quando con il PSG ha avuto diverse prestazioni non all’altezza del suo valore. Qualche errore di troppo da parte di Donnarumma che si è reso protagonista di sbagli anche piuttosto grossi nel corso della stagione da poco conclusa. Come detto, dunque, il futuro dell’estremo difensore azzurro potrebbe essere lontano dal PSG; al momento non sappiamo la possibile nuova squadra di Donnarumma ma alcuni tifosi lo spingono per il trasferimento all’Inter.

Donnarumma, sui social sono sicuri: “Vai all’Inter”

Un futuro lontano dal PSG con la possibilità di tornare in Italia; o meglio è questa la speranza dei tifosi del Milan che, ricordandosi gli errori commessi dall’estremo difensore azzurro, sperano nel trasferimento del portiere in nerazzurro. L’Inter ha salutato Handanovic e Cordaz e, con la sempre più probabile cessione di Onana, il club ha bisogno di andare a rivoluzionare completamente il reparto portieri.

Andiamo a vedere una carrellata di commenti social in cui i tifosi si schierano apertamente con la possibilità di vedere Donnarumma vestire la maglia dell’Inter nel corso della prossima stagione.

Da milanista dico che #Donnarumma all’Inter, sarebbe al posto giusto. — Carloglia (@CoGiafra) July 13, 2023

Ti prego Dio, fa che #Donnarumma vada all’inter <3 — Sangue rossonero ❤🖤 (@RedandB14197498) July 13, 2023

#donnarumma all’inter e mi abbono in curva nord — Alfred (@Ibraico) July 13, 2023

Il PSG potrebbe inserirsi nella corsa per Onana o le cose son già fatte? No perché se per una volta si scatenasse un’asta per un nostro giocatore non sarebbe male, soprattutto lo faremmo andare a cuore più leggero… #Donnarumma — Alby (@alby911) July 13, 2023

Vi spiego com’è andata la “chiaccherata” per #Donnarumma: – Marotta: “saremmo interessati a Donnarumma”

– PSG: “50M”

– Marotta: “Ma lo volete tenere come secondo?”

– PSG: “60M” Fine della trattativa.#PSG #Bissek #Inter — Nicoló Zerpelloni (@NZerpelloni) July 13, 2023

Queste, dunque, le idee dei tifosi che hanno voluto esprimere sui social il loro parere su un possibile ritorno di Donnarumma in Serie A.