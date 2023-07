Pulisic sogna la Champions: “Subito sì al Milan, ecco perché sono qui”

Le dichiarazioni del fantasista americano, che risponde alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole

Christian Pulisic si presenta. Il talento americano, diventato da pochi minuti ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, parla in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il calciatore dopo un periodo complicato al Chelsea è dunque pronto a rilanciarsi con la maglia rossonera. La speranza di tutti, anche dello stesso Pulisic, è quella di tornare ad essere il giocatore ammirato a Dortmund: “Sono qui anche perché è stato bellissimo vedere il Milan giocare lo scorso anno. Chiunque sceglie il Milan è perché conosce la storia di questo club. Qualcuno che vuoi emulare del passato? Ricordo come giocava Kaka e chiaramente Ibra. Ho scelto l’undici perché è stato bellissimo vedere giocarlo giocare. Per me è un nuovo inizio, ho parlato con Giroud e Tomori. Siamo tutti emozionati di vivere questa nuova esperienza insieme. Champions? Vincerla nel 2021 è stato bellissimo, spero di potermi ripetere“.

Christian Pulisic è certamente uno degli acquisti più importanti di questa prima parte di calciomercato. Il giocatore ha ricevuto altre offerte, ma al Diavolo non ha saputo dire di no: “I primi contatti sono arrivati quando ero impegnato con la Nazionale – ammette il giocatore, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Quando ti chiama il Milan vuoi dire sì fin da subito, ma ho avuto dei confronti con i miei ex compagni e dopo pochi giorni tutto si è sistemato. Perché il Milan? Perché mi sono sentito voluto da un club impressionante e ora che sono qui voglio rilanciare al massimo la mia carriera. Al Chelsea non ho avuto modo per esprimermi al meglio e il Milan rappresenta un’opportunità per tornare ai livelli del passato”.

Milan, Pulisic esalta Leao: “E’ un grandissimo giocatore. Ho già parlato con Giroud”

Inevitabilmente si parla di singoli, oltre che posizione in campo. Christian Pulisic è pronto a giocare praticamente ovunque:

“Sono stato abituato a giocare a sinistra ma mi va bene anche sulla destra. Ci sarà, comunque tempo per capire la mia posizione con il mister”.

Pulisic al Milan ritroverà Giroud, con il quale completerà il reparto offensivo con Rafael Leao: “Ho parlato con Olivier, ma sono qui solo da un giorno, avrò modo di farlo ancora anche per apprendere qualcosa in più sul modo di giocare. Leao? Rafael è un grandissimo giocatore, sa cosa fare davanti la porta. E’ u giocatore fisico. Io voglio contribuire alla fase d’attacco e non vedo l’ora di farlo”.

L’americano non si nasconde e chiude la conferenza confermando il desiderio di vincere con la maglia del Milan: “Conquistare lo Scudetto sarebbe un ottimo traguardo. La Champions? Non servono motivazioni per giocarla, speriamo di poter far meglio rispetto allo scorso anno”. Arriva anche il messaggio all’Inter: “Il mio compleanno cade il giorno del derby? Bene, il miglior regalo sarebbe vincerlo e segnare un gol. Sarebbe un bellissimo compleanno…”.