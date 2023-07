Tesoretto Juve da 80 milioni: ne prendono due dalla Serie A

Il club bianconero è deciso ad operare un netto restyling alla formazione allenata da Massimiliano Allegri

Fatica ancora a decollare il mercato estivo della Juventus, impegnata soprattutto nelle tante uscite previste dalla società. La dirigenza sa bene che la rosa dovrà essere alleggerita sia sotto l’aspetto numerico che sotto il profilo economico, prima di mettere mano agli investimenti in entrata.

Oltre ai tanti esuberi che da tempo non rientrano più nei piani del club bianconero, due cessioni eccellenti potrebbero invece essere legate a due calciatori che sino alla passata stagione venivano considerati assolutamente centrali nel progetto juventino. Stiamo parlando di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi reduci da un’annata al di sotto delle grandi aspettative nutrite nei loro confronti e considerati cedibili dalla Juve dinnanzi a proposte adeguate.

In particolare, come raccontato dalla nostra redazione, l’attaccante serbo suscita in questo momento l’interesse di due grandi club: Paris Saint Germain e Chelsea. Sembra infatti che Luis Enrique, nuovo allenatore della formazione parigina, abbia fissato in alto il nome di Vlahovic nella lista dei desideri per il reparto avanzato. La Juve non ha comunque intenzione di concedere sconti per il suo centravanti, ma dinnanzi ad un’offerta da 75-80 milioni di euro farebbe fatica a dire di no.

Calciomercato Juve, 80 milioni da Vlahovic per il doppio colpo

Qualora Cristiano Giuntoli dovesse incassare un tesoretto da 80 milioni dalla cessione del serbo, avrebbe carta bianca per mettere a segno almeno due colpi importanti.

Tra questi, secondo i voti ricevuti dal sondaggio di Calciomercato.it, i tifosi della Juve vorrebbero reinvestire il maxi bottino sulla coppia composta da Hojlund e Samardzic. Un bomber di razza e un centrocampista di grande spessore tecnico, scelti dal 54,2% degli utenti di Twitter. Al secondo posto, invece, due profili più fisici come Scamacca e Koopmeiners al 20,3%, di poco in vantaggio rispetto ad Okafor e De Paul con il 17%. A chiudere all’ultimo posto del sondaggio il ritorno di fiamma di Alvaro Morata insieme a Franck Kessie con l’8,2% dei voti.