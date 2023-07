Roma, Scamacca ‘chiama’ Mourinho: l’annuncio

Il nome di Gianluca Scamacca resta molto caldo in tema di calciomercato, soprattutto in ottica Roma: la ‘chiamata’ a Mourinho

La scorsa estate, acquistato dal West Ham, che aveva messo sul piatto la cifra richiesta dal Sassuolo e che nessuna squadra italiana aveva avvicinato. Ora, Gianluca Scamacca potrebbe fare il percorso inverso ed è un nome del quale in ottica di mercato si parla molto.

Che l’attaccante classe 1999 piaccia molto a diverse squadre del nostro campionato non è un mistero. Ci sta pensando la Juventus per il dopo Vlahovic, così come il Milan è tornato a sondare il terreno. Ma, come raccontato da Calciomercato.it, la preferenza di Scamacca va alla Roma. E lo conferma lo stesso centravanti in prima persona.

Scamacca pensa al ritorno in Serie A: “Sapete cosa penso”

Scamacca ha parlato in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ e ha di fatto ‘chiamato’ Mourinho, anche se lasciando aperta la porta a una permanenza in Inghilterra.

“Per me Roma è casa – ha dichiarato – E chi non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Mi stimolerebbe e mi darebbe modo di crescere ancora. Il mercato? Sapete tutti quali sono i colori del mio cuore. Adesso però sono un giocatore del West Ham e nonostante tutte le voci, mi trovo bene anche in Inghilterra. Ho sempre nostalgia dell’Italia, ma se dovessi tornare indietro lo farei solo per una proposta irrinunciabile e non perché ho fallito”. Una battuta sull’Arabia: “Per me è ancora troppo presto…Sta diventando una potenza, ma se vuoi ancora lasciare il segno devi giocare in Europa”.