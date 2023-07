L’Inter ha rotto gli indugi: formalizzata la nuova offerta per Lukaku

L’Inter non aspetta più e dopo i sondaggi dei giorni scorsi ha presentato la nuova proposta al Chelsea per Lukaku

La volontà di puntellare ulteriormente l’organico a disposizione di Inzaghi passa inevitabilmente dall’acquisto di Romelu Lukaku, il cui acquisto è considerato una priorità per l’Inter. Dopo aver ufficializzato gli innesti di Frattesi e Bisseck, i nerazzurri vogliono affrettare i tempi per il ritorno in nerazzurro di ‘Big Rom’.

Le parole di Inzaghi nella conferenza stampa che ha aperto la stagione, di fatto, hanno confermato ciò che in realtà era una sensazione diffusa da tempo. L’Inter farà tutto il possibile per mettere le mani sul centravanti del Chelsea, per il quale ha messo sul piatto una nuova offerta. Dopo le voci degli ultimi giorni, infatti, il forcing dei meneghini ha portato alla formulazione di una nuova proposta. L’Inter, infatti, per provare a convincere il il club londinese ha avanzato una proposta da circa 30 milioni più bonus, che potrebbe sfiorare i 35 milioni di euro. L’intenzione dei nerazzurri è quella di acquistare il centravanti belga a titolo definitivo: si attendono sviluppi importanti a stretto giro di posta.