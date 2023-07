La Juventus dà l’autorizzazione a trattare col giocatore: cessione da 70 milioni

Il club bianconero avrebbe dato il via libera alla trattativa per l’addio di uno dei suoi top player

Condizionato dalla lunga trattativa per sbloccare l’arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza dal Napoli, il mercato della Juventus è adesso pronto a spiccare il volo. Il club bianconero, prima di operare in entrata, dovrà però cercare di liberarsi dei tanti esuberi della propria rosa.

Riserve e non solo, visto che nelle ultime settimane in uscita si è parlato di un possibile maxi sacrificio tra due top player di Massimiliano Allegri: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Verosimilmente, uno tra i due potrebbe partire a fronte della giusta offerta, complice un rapporto non proprio idilliaco con l’allenatore toscano. E, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere l’ex Fiorentina a lasciare i compagni dopo tre stagioni trascorse a Torino.

Stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, nonostante i numerosi sondaggi ricevuti per l’esterno italiano, la pista più calda in questo momento è quella che porta ad uno scatenato Aston Villa. I ‘Villans’ avrebbero addirittura proposto nell’ultimo contatto avuto con i bianconeri un’offerta da circa 70 milioni di euro. Una cifra ritenuta congrua dalla Juve rispetto al valore del ragazzo e che sarebbe già stata sufficiente per dare il via libera agli inglesi a trattare direttamente con l’entourage di Chiesa i dettagli del nuovo contratto.

Calciomercato Juve, dall’Aston Villa 70 milioni per Chiesa

Qualora l’operazione Chiesa dovesse decollare con l’Aston Villa, a quel punto il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere di conseguenza sempre più saldo alla Juventus.

In ogni caso, tornando a Chiesa, determinante sarà anche la volontà del ragazzo che forse si aspettava un club ancor più importante con cui disputare la prossima Champions. L’Aston Villa, capitanata in panchina da Unai Emery, è comunque cresciuta tanto negli ultimi anni grazie ad investimenti onerosi che l’hanno portata ad un piazzamento in Europa League. Il club di Birmingham rimane ad oggi un’opzione concreta per il futuro di Chiesa, sempre più vicino a lasciare il campionato italiano per una delle leghe più ricche e ambite al mondo come la Premier League.