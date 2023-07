La carta dell’ex Inter: triplo scambio e addio Juventus

La dirigenza della Juventus ascolta le offerte delle big d’Europa per Vlahovic e Chiesa: le mosse di Giuntoli per il reparto offensivo di Allegri

Missione Oltremanica per Cristiano Giuntoli. Il nuovo Dt della Juventus insieme al Ds Manna sono volati in Inghilterra per valutare le offerte per i due big Chiesa e Vlahovic.

Sia il centravanti che il nazionale azzurro restano in bilico, con il club bianconero pronto a considerare le offerte dei club di Premier League. La ‘Vecchia Signora’ farebbe partire i due ex Fiorentina solo per una proposta economica congrua: Vlahovic è valutato 70-80 milioni di euro, mentre per Chiesa serviranno almeno 50 milioni. Quest’ultimo nelle ultime ore ha allontanato l’interesse dell’Aston Villa, mentre sarebbe tornato nuovamente alla carica il Newcastle che ha già fatto spesa in Serie A con l’arrivo di Tonali. Giuntoli in quel di Londra intanto avrà dei contatti con il Chelsea per valutare l’effettivo interesse dei ‘Blues’ per il serbo classe 2000, che nella capitale londinese viene corteggiato anche dal Tottenham.

Calciomercato Juventus, Chelsea o PSG? Parte l’assalto per Vlahovic

Il Chelsea, prima di un eventuale affondo per Vlahovic, deve però sistemare la vicenda Lukaku: ‘Big Rom’ è stato offerto anche alla Juve proprio nell’affare per l’ex Fiorentina, mentre l’Inter pianifica l’assalto decisivo per riportarlo a Milano.

Vlahovic però stuzzica anche fuori dal Regno Unito, con Bayern Monaco e soprattutto Paris Saint-Germain che hanno mosso passi concreti negli ultimi giorni. I campioni di Francia cercano un attaccante di livello per ricostruire l’attacco di Luis Enrique, a maggior ragione dopo il caso Mbappe che tiene sulle spine la dirigenza parigina e il presidente Al-Khelaifi. Il PSG per abbassare la richiesta economica della Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ekitike, giovanissimo attaccante classe 2002 che piace a Giuntoli. Ritornando al versante Chelsea, invece, la dirigenza della Continassa continua a tenere d’occhio la situazione di Casadei. L’ex baby Inter, come Lukaku, potrebbe essere sfruttato dai londinesi per strappare il sì della ‘Vecchia Signora’ per Vlahovic.