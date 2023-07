Juventus, intreccio con Salah: Giuntoli rifà l’attacco ad Allegri

Il calciomercato Juventus si appresta a vivere una rivoluzione con l’arrivo di Giuntoli. Da Chiesa a Vlahovic, che intreccio con Salah

Era il gennaio del 2019 quando la Juventus provò per la prima volta a riportare in Italia l’egiziano Mohammed Salah dal Liverpool. L’estate precedente era arrivato Cristiano Ronaldo a Torino e, in caso di cessione di Dybala, si pensava all’ex attaccante esterno di Roma e Fiorentina.

A distanza di oltre quattro anni, il nome di Salah torna ad intrecciarsi con il mercato della Juve, anche se stavolta in modo indiretto. Il fantasista egiziano, infatti, è uno dei tanti top player finito nel mirino dei club dell’Arabia Saudita, pronti a ricoprirlo d’oro per strapparlo al Liverpool. Peraltro il suo rapporto con il manager Klopp, dopo la mancata qualificazione in Champions League, non è più così idilliaco. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, qualora i Reds dovessero cedere il loro gioiello, potrebbero bussare alle porte dei bianconeri per chiedere Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, doppia cessione Chiesa più Vlahovic: obiettivo minimo 140 milioni

Dopo una stagione di alti e bassi, Chiesa è tra i giocatori che Allegri ha indicato come papabili alla cessione per fare cassa e abbassare il monte ingaggi. Il suo cartellino viene valutato tra i 60 e 70 milioni di euro e gli estimatori in Inghilterra non mancano.

Oltre al Liverpool, infatti, l’Aston Villa ha già fatto un’offerta formale per portarlo in Premier League. E anche il Newcastle è interessato all’esterno offensivo della Nazionale italiana. Discorso simile per Dusan Vlahovic: il centravanti serbo è tutt’altro che incedibile e Giuntoli è già al lavoro per raccogliere le offerte che potranno arrivare da Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Ma anche il Tottenham potrebbe entrare in corsa qualora dovesse vendere Harry Kane. Per lui la Juve chiede tra gli 80 e i 90 milioni, per un totale che in caso di doppio addio insieme a Chiesa porterebbe circa 150 milioni di euro nelle casse bianconere.