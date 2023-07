Dagli scudetti al fallimento: cambio proprietà o si riparte dai dilettanti

Il club viene spedito in Serie C: è arrivata la decisione che declassa la società che in bacheca ha messo due campionati e tre coppe nazionali

Una pagina nera per la storia del club, passata da società storica del massimo campionato nazionale a brutto anatroccolo per problemi tecnici e ora anche di natura finanziaria.

Dall’olimpo al baratro: è la situazione che ha vissuto e sta vivendo il Sochaux, storica società francese che fino a pochi anni fa deteneva il record di maggior presenze in Ligue 1 prima di essere scalzato da Rennes, Saint-Etienne, Bordeaux e Olympique Marsiglia. Nel 2014, la società ha dovuto fare i conti con la clamorosa retrocessione in Ligue 2 dopo ben 14 anni di fila nel massimo campionato francese.

Dopo quella retrocessione, però, il Sochaux non è più riuscito a riprendersi e nelle scorse ore è arrivata un’altra clamorosa mazzata: il Dipartimento Nazionale di Controllo e Gestione, ovvero l’ente che vigila sulla situazione finanziaria dei club francesi ha bocciato I Leoncini, alle prese con diversi problemi di natura economica, decretando così la retrocessione in terza serie del club. Ma potrebbe non essere finita qui.

Incubo Sochaux: retrocessione in terza serie, non è finita qui

Se la situazione non dovesse rientrare, infatti, il club rischierebbe di andare incontro al fallimento, dovendo così ripartire dal National 3, ovvero la quinta serie del calcio francese, dunque una categoria dilettantistica.

L’unica via di uscita da questa situazione sembra essere rappresentata dalla possibilità di cambiare proprietà dopo l’acquisizione da parte del gruppo cinese Nenking nel 2020. Questa, dunque, la via di fuga che i tifosi del Sochaux sperano di trovare per evitare un clamoroso epilogo. Oltre alla lunga militanza nel massimo campionato francese, infatti, il Sochaux vanta la vittoria anche di due campionati (con molti secondi e terzi posti) di altrettante coppe di Francia e di una coppa di Lega.