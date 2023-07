Sirene arabe per Dybala: l’annuncio spaventa la Roma

Dopo Brozovic e Milinkovic-Savic, anche l’attaccante argentino potrebbe finire nel mirino dell’Arabia Saudita

Nelle ore in cui si sta consumando il passaggio di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio all’Al-Hilal, un altro campione come Paulo Dybala potrebbe finire sotto i riflettori dell’Arabia Saudita. Un mercato chiaramente condizionato dai nuovi ‘attori’ protagonisti sulla scena del calcio mondiale e che rischia di impoverire il campionato italiano.

Uno scenario che in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play è stato trattato con Abdulrahman Abed, giornalista ed esperto del calcio saudita. Il cronista, dopo aver prima smentito le ultime voci sul possibile approdo in Arabia di Paul Pogba e confermato invece la trattativa in dirittura d’arrivo tra Milinkovic-Savic dietro l’offerta faraonica formulata dall’Al-Hilal, si è soffermato sulle altre principali operazioni che potrebbero coinvolgere il campionato italiano.

Come anticipato, ad esempio, altra grande cessione secondo il cronista per la Serie A potrebbe essere legata a Paulo Dybala. L’attaccante argentino, regolarmente presente questa mattina al raduno dei giallorossi a Trigoria per iniziare la preparazione alla nuova stagione, ha rassicurato i suoi tifosi ribadendo di voler rimanere nella Capitale.

Calciomercato Roma, l’avviso su Dybala in Arabia

Secondo Abed, invece, da qui a poco potrebbe arrivare un’importante offerta nei confronti dello stesso Paulo Dybala.

Questo l’allarme lanciato dal giornalista saudita sulla ‘Joya’ argentina: “Per ora su Dybala ci sono solo rumors, ma non sono da escludere trattative in futuro. C’è una squadra, l’Al-Hilal, che sta cercando un attaccante. Aveva provato con Lukaku ed ora potrebbe andare su Dybala“.

Un avviso forte e chiaro all’indirizzo della Roma, che già dalla scorsa stagione intorno a Dybala ha costruito il proprio progetto tecnico. E a proposito di attaccanti, tra quelli sondati nelle ultime settimane dai giallorossi per sopperire alla lunga assenza di Tammy Abraham, si è pure parlato di Alvaro Morata. In questo caso, nonostante qualche indiscrezione sul suo conto, per Abed lo spagnolo non finirà in Arabia: “Morata è un giocatore che non scalda i cuori, anche dal punto di vista social. Si cercano profili molto seguiti come, ad esempio, Mauro Icardi”.