Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 luglio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 11 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato nerazzurro: “Lukaku c’è solo l’Inter“, pressing per il ritorno del belga a Milano. Il club di Zhang è pronto a superare quota 30 con i bonus nell’offerta al Chelsea. L’Arabia piazza altri colpi: “Milinkovic va, Pogba forse“. Pioli cambia il Milan: “Novità per vincere”. Parigi chiama Osimhen, De Laurentiis: “Osi ne vale 200”.

“Alì Baba e i 40 milioni“, così apre il Corriere dello Sport sull’imminente cessione di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. Lotito, colpaccio riuscito: il Sergente all’Al-Hilal. Ora Sarri vuole Zielinski. “Lukaku, c’è un euro tra l’Inter e la Juve“. Adesso, oltre agli arabi, spunta il PSG. De Laurentiis promesse e veleno: “Giuntoli juventino? Peccato non averlo saputo prima“.

L’apertura di Tuttosport: “Scippo Sergej, reazione Juve“. Blitz arabo per Milinkovic, Koopmeiners prima alternativa. Pe ora Pogba dice non all’Arabia Saudita. Schuurs: “Toro, non so se resto”. Cairo: 40 milioni. Via all’asta per l’olandese. Pioli al Milan: “Ti cambio così“, vincenti anche senza Ibra e Maldini.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’11 luglio 2023

Ecco anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri di martedì 11 luglio.

Anche le big di Spagna riprendono l’attività in campo per la prossima stagione, così apre Diario Sport sul Barcellona: “Maxima ilusion“, primo giorno di raduno per la squadra di Xavi tra mercato e l’obiettivo Champions. Torna a sudare anche il Real Madrid, con un nuovo acquisto in evidenza: “Bellingham KM0“, il super colpo di mercato guida i ‘Blancos’ nel primo allenamento agli ordini di Ancelotti.